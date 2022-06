La catsuit di Chiara Ferragni: un altro look estivo con cui conquista la Spagna (Di sabato 18 giugno 2022) Dopo essere stata ospite a Siviglia di Maria Grazia Chiuri alla Dior Cruise 2023 – la sfilata che ha presentato la nuova collezione della casa di moda francese – Chiara Ferragni si sta godendo l’inizio dell’estate 2022 sulle spiagge spagnole, precisamente a Marbella. Durante queste ore di relax, influencer ha sfoggiato un look estivo davvero audace: una tutina nera, che le ha lasciato interamente scoperta una gamba. Vi raccomandiamo... La foto su Instagram di Chiara Ferragni, che risponde all'invito di Liliana Segre e la incontra L’imprenditrice di successo – come è solita fare – non ha dimenticato di condividere con i follower gli scatti dell’outfit. Anche perché, in questo caso, si tratta di un look ... Leggi su diredonna (Di sabato 18 giugno 2022) Dopo essere stata ospite a Siviglia di Maria Grazia Chiuri alla Dior Cruise 2023 – la sfilata che ha presentato la nuova collezione della casa di moda francese –si sta godendo l’inizio dell’estate 2022 sulle spiagge spagnole, precisamente a Marbella. Durante queste ore di relax, influencer ha sfoggiato undavvero audace: una tutina nera, che le ha lasciato interamente scoperta una gamba. Vi raccomandiamo... La foto su Instagram di, che risponde all'invito di Liliana Segre e la incontra L’imprenditrice di successo – come è solita fare – non ha dimenticato di condividere con i follower gli scatti dell’outfit. Anche perché, in questo caso, si tratta di un...

Pubblicità

zazoomblog : La catsuit di Chiara Ferragni: un altro look estivo con cui conquista la Spagna - #catsuit #Chiara #Ferragni:… - GerganaMarino : RT @vogue_italia: Chiara Ferragni indossa una tuta aderente con pattern felino ?? (solo per #catlover) - MarioGaBlack71 : RT @vogue_italia: Chiara Ferragni indossa una tuta aderente con pattern felino ?? (solo per #catlover) - cocoa_key : RT @vogue_italia: Chiara Ferragni indossa una tuta aderente con pattern felino ?? (solo per #catlover) - TamashiAl : RT @vogue_italia: Chiara Ferragni indossa una tuta aderente con pattern felino ?? (solo per #catlover) -