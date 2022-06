La burocrazia sta sgonfiando le ambizioni del Fit for 55 (Di sabato 18 giugno 2022) Minori costi e oneri amministrativi, la centralità delle politiche di coesione e delle comunità locali, ma anche l’utilizzo di fonti di transizione (le biomasse), di modo che le esigenze ambientali si coniughino a quelle economico-sociali. Sono questi i punti chiave del parere approvato lo scorso 15 giugno in commissione Regi (quella per lo sviluppo regionale) sulla proposta di modifica della direttiva sulle energie rinnovabili contenuta nell’ambizioso Fit for 55. Il pacchetto adottato dalla Commissione europea nel luglio 2021 è lo strumento principale di cui l’Unione si è dotata per ridurre le emissioni entro il 2030 e per rafforzare l’autonomia energetica degli Stati membri. Fit for 55 è ormai al centro dell’agenda comunitaria e si discuterà nuovamente nella plenaria del 22 giugno, non senza patemi. La preoccupazione di dieci Paesi dell’Unione europea, coordinati dalla Danimarca, ... Leggi su linkiesta (Di sabato 18 giugno 2022) Minori costi e oneri amministrativi, la centralità delle politiche di coesione e delle comunità locali, ma anche l’utilizzo di fonti di transizione (le biomasse), di modo che le esigenze ambientali si coniughino a quelle economico-sociali. Sono questi i punti chiave del parere approvato lo scorso 15 giugno in commissione Regi (quella per lo sviluppo regionale) sulla proposta di modifica della direttiva sulle energie rinnovabili contenuta nell’ambizioso Fit for 55. Il pacchetto adottato dalla Commissione europea nel luglio 2021 è lo strumento principale di cui l’Unione si è dotata per ridurre le emissioni entro il 2030 e per rafforzare l’autonomia energetica degli Stati membri. Fit for 55 è ormai al centro dell’agenda comunitaria e si discuterà nuovamente nella plenaria del 22 giugno, non senza patemi. La preoccupazione di dieci Paesi dell’Unione europea, coordinati dalla Danimarca, ...

