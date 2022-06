La burocrazia sta sgonfiando le ambizioni del Fit for 55 (Di sabato 18 giugno 2022) Minori costi e oneri amministrativi, la centralità delle politiche di coesione e delle comunità locali, ma anche l’utilizzo di fonti di transizione (le biomasse), di modo che le esigenze ambientali si coniughino a quelle economico-sociali. Sono questi i punti chiave del parere approvato lo scorso 15 giugno in commissione Regi (quella per lo sviluppo regionale) sulla proposta di modifica della direttiva sulle energie rinnovabili contenuta nell’ambizioso Fit for 55. Il pacchetto adottato dalla Commissione europea nel luglio 2021 è lo strumento principale di cui l’Unione si è dotata per ridurre le emissioni entro il 2030 e per rafforzare l’autonomia energetica degli Stati membri. Fit for 55 è ormai al centro dell’agenda comunitaria e si discuterà nuovamente nella plenaria del 22 giugno, non senza patemi. La preoccupazione di dieci Paesi dell’Unione europea, coordinati dalla Danimarca, ... Leggi su linkiesta (Di sabato 18 giugno 2022) Minori costi e oneri amministrativi, la centralità delle politiche di coesione e delle comunità locali, ma anche l’utilizzo di fonti di transizione (le biomasse), di modo che le esigenze ambientali si coniughino a quelle economico-sociali. Sono questi i punti chiave del parere approvato lo scorso 15 giugno in commissione Regi (quella per lo sviluppo regionale) sulla proposta di modifica della direttiva sulle energie rinnovabili contenuta nell’ambizioso Fit for 55. Il pacchetto adottato dalla Commissione europea nel luglio 2021 è lo strumento principale di cui l’Unione si è dotata per ridurre le emissioni entro il 2030 e per rafforzare l’autonomia energetica degli Stati membri. Fit for 55 è ormai al centro dell’agenda comunitaria e si discuterà nuovamente nella plenaria del 22 giugno, non senza patemi. La preoccupazione di dieci Paesi dell’Unione europea, coordinati dalla Danimarca, ...

Pubblicità

Linkiesta : La burocrazia sta sgonfiando le ambizioni del #Fitfor55 In attesa della plenaria del 22 giugno, 10 Paesi fanno sen… - InteristaRoman1 : @elliott_il D'accordo con te. A volte è anche questione di burocrazia. Tutto sta avvenendo in un periodo complicato… - greenkiesta_lk : La burocrazia sta sgonfiando le ambizioni del #Fitfor55 In attesa della plenaria del 22 giugno, 10 Paesi fanno se… - Frances36033328 : @Se23rex Il difetto sta nel fatto che gli ucraini hanno priorità assoluta e senza la necessità di dimostrare la lor… - peppe844 : #BRUNETTADIMETTITI tutto il rispetto per la carica che porta.. ma aveva giurato di snellire la burocrazia! La… -