“La Biblioteca del Sannio” elegge il nuovo presidente e 17 nuovi soci onorari (Di sabato 18 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCerreto Sannita (Bn) – In seguito all’Assemblea dei soci di Venerdì 17 giugno 2022, la presidente dell’Associazione Culturale “La Biblioteca del Sannio”, prof.ssa Rosa Cofrancesco, ha rassegnato le dimissioni dopo otto anni alla guida del sodalizio, nei quali BibloS si è confermata un punto di riferimento per la cultura di Cerreto Sannita e della provincia di Benevento tutta. Il 2022 è l’anno del decennale dell’apertura al pubblico della Biblioteca, fondata nel 2011 da un’idea di Antonello Santagata, con la mission di raccogliere nei preziosi locali di Palazzo del Genio tutti i libri scritti nel Sannio, sul Sannio o da autori sanniti. Il nuovo presidente dell’associazione, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 18 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCerreto Sannita (Bn) – In seguito all’Assemblea deidi Venerdì 17 giugno 2022, ladell’Asazione Culturale “Ladel”, prof.ssa Rosa Cofrancesco, ha rassegnato le dimissioni dopo otto anni alla guida del sodalizio, nei quali BibloS si è confermata un punto di riferimento per la cultura di Cerreto Sannita e della provincia di Benevento tutta. Il 2022 è l’anno del decennale dell’apertura al pubblico della, fondata nel 2011 da un’idea di Antonello Santagata, con la mission di raccogliere nei preziosi locali di Palazzo del Genio tutti i libri scritti nel, sulo da autori sanniti. Ildell’asazione, ...

