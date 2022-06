La 38enne alla guida arrestata e poi subito liberata Lo choc della figlia di 7 anni | ' Li abbiamo uccisi?' La mamma è indagata per omicidio

(Di sabato 18 giugno 2022) MONTEMARCIANO - 'ucciso due persone?'. A settela vita dovrebbe essere a colori. Non un film dell'orrore, il sangue sulla strada, un groviglio di lamiere, due corpi straziati ...

Pubblicità

infoitinterno : La 38enne alla guida arrestata e poi subito liberata. Lo choc della figlia di 7 anni: «Li abbiamo uccisi?». La - TViweb : Post Edited: MONTECCHIO – Sfila il portafogli da un’auto e si dà alla fuga: 38enne denunciato -

APPROFONDIMENTI L'INDAGINE Laguida arrestata e poi subito liberata. Lo choc della...MONTEMARCIANO - 'Mamma, abbiamo ucciso due persone'. A sette anni la vita dovrebbe essere a colori. Non un film dell'orrore, il sangue sulla strada, un groviglio di lamiere, due corpi straziati ...Non un film dell’orrore, il sangue sulla strada, un groviglio di lamiere, due corpi straziati coperti da un telo bianco. La bimba è avvolta nell’abbraccio della madre, che non riesce a consolare nemme ...Il dramma avvenuto stamattina sul litorale di Poetto, a Cagliari. Il 38enne si è sentito male dopo essersi allontanato con un canotto: tutti i tentativi di rianimarlo sono risultati vani ...