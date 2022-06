Koulibaly: succederà la prossima settimana, la rivelazione in diretta! (Di sabato 18 giugno 2022) Il futuro di Kalidou Koulibaly, perno della difesa e leader dello spogliatoio, è legato alla proposta di rinnovo di contratto che i partenopei gli offriranno. Spalletti ha più volte dichiarato che il giocatore è per lui fondamentale e perderlo sarebbe un duro colpo per l’intera squadra. Nei giorni scorsi il futuro del senegalese sembrava lontano da Napoli ma come riportato quest’oggi da Sport Mediaset, nella consueta trasmissione dedicata al calcio, il Napoli potrebbe essere pronto a fare uno sforzo. Koulibaly (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)Difatti, la prossima settimana De Laurentiis e Giuntoli potrebbero contattare l’agente del calciatore e offrirgli il rinnovo superando la cifra dei 3 milioni stabilita del club come tetto massimo per l’ingaggio. Il Napoli, dunque, forse anche spinto dal ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 18 giugno 2022) Il futuro di Kalidou, perno della difesa e leader dello spogliatoio, è legato alla proposta di rinnovo di contratto che i partenopei gli offriranno. Spalletti ha più volte dichiarato che il giocatore è per lui fondamentale e perderlo sarebbe un duro colpo per l’intera squadra. Nei giorni scorsi il futuro del senegalese sembrava lontano da Napoli ma come riportato quest’oggi da Sport Mediaset, nella consueta trasmissione dedicata al calcio, il Napoli potrebbe essere pronto a fare uno sforzo.(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)Difatti, laDe Laurentiis e Giuntoli potrebbero contattare l’agente del calciatore e offrirgli il rinnovo superando la cifra dei 3 milioni stabilita del club come tetto massimo per l’ingaggio. Il Napoli, dunque, forse anche spinto dal ...

Pubblicità

_Angelo_87_ : @manu67915486 @Pasky973 @IgnazioGrazioso @ciurgalo30 @Paladino70 @Massimi67339505 @Fabio91921654 @NonSoloJuve Quell… - FedeCasti1999 : @Zelgadis265 @massimo_macs Bremer a destra, koulibaly centrale lo farei tranquillo. Non succederà mai e skriniar è… - infoitsport : La Juventus non molla Koulibaly: succederà in settimana! - Spazio_J : La Juventus non molla Koulibaly: succederà in settimana! - - infoitsport : Prove di disgelo tra Koulibaly e il Napoli: succederà in ogni caso, con o senza rinnovo -