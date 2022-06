Pubblicità

Secondo il Centro ucraino per la lotta alla disinformazione, i "giornali contengono false dichiarazioni attribuite al comandante in capo delle forze armate di, Valery Zaluzhny , e al tenente ...... ieri di nuovo a, ha mostrato ancora una volta al presidente Zelensky l'altra faccia dell'... Sul campo continuano i raid con l'Onu cheuna "situazione in Donbass estremamente allarmante" e ... Kiev denuncia la disinformazione russa: “Nelle zone occupate giornali con false dichiarazioni dei comandanti ucraini” Secondo il Centro ucraino per la lotta alla disinformazione, i «giornali contengono false dichiarazioni attribuite al comandante in capo delle forze armate di Kiev, Valery Zaluzhny, e al tenente colon ...L'Ucraina ha pubblicato un sito internet per denunciare i crimini di guerra commessi dall'esercito russo e segnalare i soldati del Cremlino ...