Kiev denuncia la disinformazione russa | ' Nelle zone occupate giornali con false dichiarazioni dei comandanti ucraini'

- lanf64 : #Ucraina. #Kiev denuncia la disinformazione russa: 'Nelle zone occupate i giornali pubblicano false dichiarazioni d… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Ucraina, Kiev pubblica un sito in cui denuncia nomi e volti dei criminali di guerra russi -

... durata quasi tre mesi e divenuta il simbolo della lotta dicontro l'invasione. Secondo la ... E, mentre l'intelligence britannicache tra le truppe russe ci sarebbero episodi di diserzione,...Secondo il presidente, soltanto una decisione positiva perè nell'interesse di tutta l'Europa. ... Russianuovo attacco contro un villaggio nella regione di Brjansk Il villaggio di confine ...La guerra è giunta al suo 117esimo giorno. Zelensky si aspetta che la Russia intensifichi gli attacchi contro l'Ucraina la prossima settimana e chiede "rifornimenti, alimenti, armi ed equipaggiamenti ...Kiev: “Russi vogliono il Lugansk entro il 26 giugno” Nonostante ... la gente sta in fila anche 3-4 ore davanti ai supermercati per comprare da mangiare”. Andriushchenko ha denunciato come i russi ...