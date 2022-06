Juventus, Ramsey verso la risoluzione del contratto (Di sabato 18 giugno 2022) L’amore tra Ramsey e la Juventus non è mai sbocciato. Il gallese, arrivato ormai 3 anni fa dall’Arsenal a parametro zero, non ha mai trovato la giusta sintonia con l’ambiente bianconero. Ora, dopo numerosi tentativi andati a vuoto, la dirigenza bianconera sembra aver trovato la direzione giusta per la cessione. Ramsey – Juventus: titoli di coda In 3 anni di Juventus Ramsey non è mai riuscito a trovare la giusta condizione fisica per far emergere le sue potenzialità. Anche i numeri che ha collezionato con la maglia bianconera sono l’ennesima prova di un capitolo ormai giunto al termine. Dal 2019 ad ora Ramsey ha totalizzato 54 presenze mettendo a segno solamente 5 gol. Numeri troppo bassi per un giocatore di grande esperienza internazionale che avrebbe dovuto aiutare ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 18 giugno 2022) L’amore trae lanon è mai sbocciato. Il gallese, arrivato ormai 3 anni fa dall’Arsenal a parametro zero, non ha mai trovato la giusta sintonia con l’ambiente bianconero. Ora, dopo numerosi tentativi andati a vuoto, la dirigenza bianconera sembra aver trovato la direzione giusta per la cessione.: titoli di coda In 3 anni dinon è mai riuscito a trovare la giusta condizione fisica per far emergere le sue potenzialità. Anche i numeri che ha collezionato con la maglia bianconera sono l’ennesima prova di un capitolo ormai giunto al termine. Dal 2019 ad oraha totalizzato 54 presenze mettendo a segno solamente 5 gol. Numeri troppo bassi per un giocatore di grande esperienza internazionale che avrebbe dovuto aiutare ...

