Juventus, il vice Vlahovic, è insospettabile: tifosi già divisi (Di sabato 18 giugno 2022) La Juventus, in questa sessione di mercato, ha bisogno anche di un vice Vlahovic e la società sembra poter andare forte su Belotti. Un mercato estivo dove la Juventus deve fare una piccola rivoluzione; la società bianconera, infatti, deve regalare ad Allegri innesti di assoluta qualità per andare a rinforzare la rosa a disposizione del tecnico e tornare competitiva sia in Italia sia a livello internazionale. Missione non semplice considerando come alla Juve serva un centrale, un centrocampista e l’attaccante che possa sostituire Dybala. A queste operazioni bisogna aggiungere, dal punto di vista offensivo, un giocatore che faccia da vice Vlahovic; la società bianconera sembra aver deciso su chi puntare. LaPressePer quanto riguarda il reparto arretrato, sappiamo benissimo come la ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 18 giugno 2022) La, in questa sessione di mercato, ha bisogno anche di une la società sembra poter andare forte su Belotti. Un mercato estivo dove ladeve fare una piccola rivoluzione; la società bianconera, infatti, deve regalare ad Allegri innesti di assoluta qualità per andare a rinforzare la rosa a disposizione del tecnico e tornare competitiva sia in Italia sia a livello internazionale. Missione non semplice considerando come alla Juve serva un centrale, un centrocampista e l’attaccante che possa sostituire Dybala. A queste operazioni bisogna aggiungere, dal punto di vista offensivo, un giocatore che faccia da; la società bianconera sembra aver deciso su chi puntare. LaPressePer quanto riguarda il reparto arretrato, sappiamo benissimo come la ...

DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | Si attende la decisione di #DiMaria. Piace #Arnautovic come vice Vlahovic. #Rabiot in… - AnnibaleIi : RT @DiMarzio: #Calciomercato, @juventusfc | Si attende la decisione di #DiMaria. Piace #Arnautovic come vice Vlahovic. #Rabiot in uscita ht… - ZonaJuventina : RT @ValePieraccini: (@DiMarzio a #SkySport) #Juventus: si attende la riposta di #DiMaria, #Morata sempre più difficile. #Arnautovic piace a… - ZonaBianconeri : RT @TuttoMercatoITA: La #Juventus vuole un Vice-Vlahovic e il nome perfetto per la società è #Arnautovic del #Bologna - TuttoMercatoITA : La #Juventus vuole un Vice-Vlahovic e il nome perfetto per la società è #Arnautovic del #Bologna -