Juventus, Di Marzio: "C'è ancora fiducia per Di Maria: le ultime"

Gianluca Di Marzio, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, sul futuro di Angel Di Maria.

"Ci sono ancora speranze perché il matrimonio tra Angel Di Maria e la Juventus possa ancora celebrarsi. El Fideo è uno dei principali obiettivi del calciomercato estivo bianconero, tant'è che la società sta facendo di tutto per portarlo a Torino. L'affare, che vive una fase di stallo, potrebbe essere sbloccato da una nuova proposta che i bianconeri ..."

