Joe Biden cade dalla bici mentre saluta i suoi sostenitori | «Sono rimasto incastrato» – Il video

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è caduto dalla bicicletta mentre stava facendo un giro nei pressi di Rehoboth Beach, in Delaware. Poco dopo si è rialzato in piedi e ha rassicurato i giornalisti e gli agenti del Secret service presenti: «Sto bene», ha detto. Ha poi spiegato che gli si era incastrato un piede mentre cercava di togliere le scarpe dai pedali per scendere dalla bici. Il presidente statunitense si stava fermando per salutare alcuni sostenitori. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa Reuters, nei weekend Biden va regolarmente in bicicletta attorno alla zona di Gordons Pond sulla costa dello stato del Delaware.

