Jennifer Lopez | “Mia madre ci ha massacrato di botte Poi una sera abbiamo litigato e me ne sono andata” Il suo racconto in Halftime su Netflix

C'è un lato oscuro nella vita di Jennifer Lopez ed è lei stessa a raccontarlo per la prima volta in Halftime, il documentario di Netflix in cui la popstar e attrice portoricana ripercorre i passaggi chiave della sua carriera, dagli esordi complicati al successo planetario, e apre alcuni cassetti segretissimi del suo privato. In particolare, quelli che riguardano il rapporto complicato e fatto di alti e bassi con Guadalupe "Lupe" Rodriguez, la madre della diva e delle sue due sorelle, Lynda e Leslie. E c'è anche una rivelazione shock che sta facendo discutere i suoi fan. Ma quel è il segreto inconfessabile, quello che JLo fino ad oggi aveva solo accennato e mai raccontato fino in fondo?

