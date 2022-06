(Di sabato 18 giugno 2022)(TURCHIA) (ITALPRESS) – Grande seconda giornata ai Campionatidi2022 per l’Italia che conquista nelle due prove in programma oggi ben cinque mede: oro di Daniele Garozzo, argento di Tommaso Marini e Rossella Fiamingo e bronzo di Giorgio Avola e Mara Navarria che, sommate all’argento di Luca Curatoli e di Arianna Errigo e al bronzo di Alice Volpi di ieri, hanno portato l’Italia al primo posto nel medere. Risultato strepitoso per il fioretto maschile italiano, che ha dominato e conquistato interamente il podio: oro di Daniele Garozzo, argento di Tommaso Marini e bronzo di Giorgio Avola. I tre azzurri, che partivano rispettivamente come primo, quarto e sesto del ranking di questa gara, sono riusciti a dominare sugli avversari e a fare un en plein che mancava dal 2015 col ...

Pubblicità

nestquotidiano : Italscherma da urlo agli Europei di Antalya - IlModeratoreWeb : Italscherma da urlo agli Europei di Antalya - - vivereitalia : Italscherma da urlo agli Europei di Antalya - Tele_Nicosia : Italscherma da urlo agli Europei di Antalya - ledicoladelsud : Italscherma da urlo agli Europei di Antalya -

Tiscali

ANTALYA (TURCHIA) - Grande seconda giornata ai Campionati Europei di Antalya 2022 per l'Italia che conquista nelle due prove in programma oggi ben cinque medaglie: oro di Daniele Garozzo, argento di ...e sorriso sono i tratti distintivi di un argento pesantissimo in Coppa del Mondo , il secondo del 2022. L'torna sul podio a livello individuale e la scena e gli applausi sono ... Italscherma da urlo agli Europei di Antalya ANTALYA (TURCHIA) (ITALPRESS) – Grande seconda giornata ai Campionati Europei di Antalya 2022 per l’Italia che conquista nelle due prove in programma oggi ben cinque medaglie: oro di Daniele Garozzo, ...