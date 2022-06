Italiano-Fiorentina, rischio rottura: Commisso valuta il sostituto in panchina (Di sabato 18 giugno 2022) La Fiorentina è reduce da una stagione molto importante, il club viola ha concluso il campionato con la qualificazione in Conference League. I meriti principali sono stati di Vincenzo Italiano che si è confermato uno dei migliori allenatori nel campionato di Serie A. La squadra si è messa in mostra con un gioco veramente scoppiettante, in più i risultati raggiunti sono stati di altissimo livello. Sono in corso contatti tra la Fiorentina e Italiano per il rinnovo del contratto, l’accordo sembrava in dirittura d’arrivo ma la trattativa si è bloccata. C’è ancora distanza tra domanda e offerta e il rischio di una rottura è molto concreto. La prossima settimana andrà in scena un altro incontro per valutare i margini di accordo. In caso di rottura il nome ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 18 giugno 2022) Laè reduce da una stagione molto importante, il club viola ha concluso il campionato con la qualificazione in Conference League. I meriti principali sono stati di Vincenzoche si è confermato uno dei migliori allenatori nel campionato di Serie A. La squadra si è messa in mostra con un gioco veramente scoppiettante, in più i risultati raggiunti sono stati di altissimo livello. Sono in corso contatti tra laper il rinnovo del contratto, l’accordo sembrava in dirittura d’arrivo ma la trattativa si è bloccata. C’è ancora distanza tra domanda e offerta e ildi unaè molto concreto. La prossima settimana andrà in scena un altro incontro perre i margini di accordo. In caso diil nome ...

