Italia, situazione gas e luce precipita. Tra dieci giorni il razionamento (Di sabato 18 giugno 2022) Il governo Italiano deve affrontare una nuova emergenza, quella del gas. Il problema si conosceva da tempo, almeno dall'inizio dello scoppio della guerra in Ucraina, ma la situazione è rapidamente peggiorata dopo la decisione di Putin di qualche giorno fa, che ha ordinato a Gazprom di tagliare le forniture al nostro Paese del 50%. La notizia - si legge sul Fatto Quotidiano - battuta dall'agenzia finanziaria statunitense Bloomberg ieri non è stata smentita fino a sera, quando al contrario è stata confermata da fonti del ministero della Transizione ecologica alle agenzie Italiane: se continua così, l'Italia potrebbe a breve far partire il piano d'emergenza sul gas. A questo ritmo l'Italia non riuscirà ad arrivare al 90% degli stoccaggi entro ottobre, come previsto in vista dell'inizio della stagione ...

