Italia-Romania oggi, Europei U19: orario, canale tv, programma, streaming, probabili formazioni (Di sabato 18 giugno 2022) Gli Europei Under 19 2022 di calcio si giocheranno in Slovacchia da oggi, sabato 18 giugno, a venerdì 1 luglio: nel Girone A sono inserite Slovacchia, Francia, Romania ed Italia, mentre nel Girone B ci saranno Inghilterra, Israele, Austria e Serbia. Le quattro semifinaliste e la quinta classificata si qualificheranno ai Mondiali Under 20 2023. oggi inizia a giocare il Girone A: dopo il match inaugurale, che sarà Slovacchia-Francia e si disputerà alle ore 17:30, sarà la volta di Italia-Romania, che si terrà a partire dalle ore 20:00. La diretta streaming di Italia-Romania sarà fruibile su RaiPlay. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale della gara ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) GliUnder 19 2022 di calcio si giocheranno in Slovacchia da, sabato 18 giugno, a venerdì 1 luglio: nel Girone A sono inserite Slovacchia, Francia,ed, mentre nel Girone B ci saranno Inghilterra, Israele, Austria e Serbia. Le quattro semifinaliste e la quinta classificata si qualificheranno ai Mondiali Under 20 2023.inizia a giocare il Girone A: dopo il match inaugurale, che sarà Slovacchia-Francia e si disputerà alle ore 17:30, sarà la volta di, che si terrà a partire dalle ore 20:00. La direttadisarà fruibile su RaiPlay. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale della gara ...

Pubblicità

FerdiGiugliano : 'Oggi è una giornata storica per l’Europa. Italia, Francia e Germania e Romania sono venuti in Ucraina per offrire… - Fantacalciok : Le partite di oggi, sabato 18 giugno 2022: Italia - Romania in primo piano - Calciodiretta24 : Le partite di oggi, sabato 18 giugno 2022: Italia - Romania in primo piano - Calciodiretta24 : Europei Under 19, Italia - Romania: diretta live e risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Calcio in tv: in primo piano Italia U19 - Romania U19 -