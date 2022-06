Italia di bronzo ai Mondiali di nuoto con la 4×100 sl (Di sabato 18 giugno 2022) BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Prima giornata di gare e prima medaglia per l'Italia ai Mondiali di nuoto a Budapest. La regala la 4×100 stile libero maschile, che va a prendersi il bronzo in 3'10?95 alle spalle di Usa (3'09?34) e Australia (3'10?80). Alla Duna Arena la staffetta azzurra parte male con Alessandro Miressi ma poi Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo rimontano, arrivando a sfiorare anche il secondo gradino del podio. Niente da fare invece per Marco De Tullio: il 21enne barese bissa nei 400 stile il quinto posto di tre anni fa a Gwangju, cedendo nell'ultima vasca: 3'44?14 il suo crono nella gara vinta dall'australiano Elijah Winnington (3'41?22). Vola in finale dei 50 farfalla Ceccon: dopo aver fatto registrare in mattinata il record Italiano con 22?88 (il ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Prima giornata di gare e prima medaglia per l'aidia Budapest. La regala lastile libero maschile, che va a prendersi ilin 3'10?95 alle spalle di Usa (3'09?34) e Australia (3'10?80). Alla Duna Arena la staffetta azzurra parte male con Alessandro Miressi ma poi Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo rimontano, arrivando a sfiorare anche il secondo gradino del podio. Niente da fare invece per Marco De Tullio: il 21enne barese bissa nei 400 stile il quinto posto di tre anni fa a Gwangju, cedendo nell'ultima vasca: 3'44?14 il suo crono nella gara vinta dall'australiano Elijah Winnington (3'41?22). Vola in finale dei 50 farfalla Ceccon: dopo aver fatto registrare in mattinata il recordno con 22?88 (il ...

