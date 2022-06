Isola dei Famosi, Lory Del Santo furiosa contro gli autori: “Hanno costretto Marco a lasciare” (Di sabato 18 giugno 2022) Lory Del Santo è palesemente convinta che sia gli autori che la conduttrice e gli opinionisti dell’Isola dei Famosi 2022 abbiano fatto di tutto per boicottare la sua esperienza in Honduras, e in questi giorni l’ha ribadito più volte nelle varie interviste rilasciate. Ma è nell’intervista rilasciata al settimanale “Nuovo” che Lory Del Santo si è spinta oltre, accusando la produzione di un gesto particolarmente grave: aver costretto Marco a lasciare l’Isola poco dopo la sua eliminazione con la scusa dei suoi problemi di salute, ma volendo in realtà fare in modo Lory e il ragazzo si rivedessero in Honduras, litigando a favore di telecamere. “Sì è vero che dovrà operarsi per piccoli ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 18 giugno 2022)Delè palesemente convinta che sia gliche la conduttrice e gli opinionisti dell’dei2022 abbiano fatto di tutto per boicottare la sua esperienza in Honduras, e in questi giorni l’ha ribadito più volte nelle varie interviste rilasciate. Ma è nell’intervista rilasciata al settimanale “Nuovo” cheDelsi è spinta oltre, accusando la produzione di un gesto particolarmente grave: averl’poco dopo la sua eliminazione con la scusa dei suoi problemi di salute, ma volendo in realtà fare in modoe il ragazzo si rivedessero in Honduras, litigando a favore di telecamere. “Sì è vero che dovrà operarsi per piccoli ...

