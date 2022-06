‘Isola dei famosi’, l’hanno fatta grossa: la verità sulla naufraga (Di sabato 18 giugno 2022) Bordata di critiche per ‘L’isola dei famosi’. C’è una verità venuta a galla proprio in queste ore, ha fatto infuriare molti Dopo il successo avuto negli scorsi mesi dal ‘Grande Fratello Vip’, non tutti erano convinti del fatto anche per ‘L’isola dei famosi‘ si sarebbe potuta ripresentare la stessa cassa di risonanza mediatica. La verità, però, è che i numeri sono dalla parte del programma condotto da Ilary Blasi. Si, perchè in questi mesi tantissime persone si sono affezionate al programma ed hanno deciso di seguirlo assiduamente. Da qui la decisione di prolungare anche quest’edizione di qualche settimane, come comunicato ai naufraghi nelle scorse settimane. Qualcuno ha deciso di andare via, altri sono rimasti per rincorrere la vittoria. Ilary Blasi (web source)Insomma, un successo su tutta la linea. Merito di un ... Leggi su ildemocratico (Di sabato 18 giugno 2022) Bordata di critiche per ‘L’isola dei. C’è unavenuta a galla proprio in queste ore, ha fatto infuriare molti Dopo il successo avuto negli scorsi mesi dal ‘Grande Fratello Vip’, non tutti erano convinti del fatto anche per ‘L’isola dei famosi‘ si sarebbe potuta ripresentare la stessa cassa di risonanza mediatica. La, però, è che i numeri sono dalla parte del programma condotto da Ilary Blasi. Si, perchè in questi mesi tantissime persone si sono affezionate al programma ed hanno deciso di seguirlo assiduamente. Da qui la decisione di prolungare anche quest’edizione di qualche settimane, come comunicato ai naufraghi nelle scorse settimane. Qualcuno ha deciso di andare via, altri sono rimasti per rincorrere la vittoria. Ilary Blasi (web source)Insomma, un successo su tutta la linea. Merito di un ...

Pubblicità

TgLa7 : E' #CarmineCaputo di Insieme per Ventotene il nuovo sindaco dell'isola pontina: è stato eletto col 55% dei voti (27… - infoitcultura : Edoardo Tavassi si fa male a L’Isola dei Famosi: ipotesi ritiro – VIDEO - AleDePas : @eva_rus_ita Ci parli per favore della Mochba e dell’incrociatore e di quella nave che portava soldati e munizioni… - CutriChiara : RT @JamesLucasIT: Ortigia costituisce la parte più antica della città di Siracusa: il suo nome deriverebbe dal greco antico ortyx che signi… - QdSit : PALERMO - Sul fronte dei conti, ancora una volta i Comuni dell’Isola primeggiano. In negativo, ovviamente. ...… -