Isola dei famosi, il comunicato arrivato all’improvviso: “è incinta” (Di sabato 18 giugno 2022) Isola dei famosi, un comunicato è arrivato inaspettatamente ed ha lasciato tutti senza fiato dato che si tratta di una lieta gravidanza. I naufraghi si stanno avviando verso la fine del loro percorso in Honduras e chi si trova sull’Isola dall’inizio è davvero stremato. Isola dei famosi-Altranotizia (fonte: Google)Un’edizione dell’ Isola dei famosi che Ilary Blasi ha condotto fino a qui in maniera egregia regalando anche momenti molto divertenti al pubblico. Luxuria e Savino sono stati al suo fianco e il trio e stato davvero molto apprezzato. L’ annuncio di una gravidanza è arrivato a ciel sereno e ha smosso gli animi dei naufraghi. Sapete di chi si tratta? Isola dei ... Leggi su altranotizia (Di sabato 18 giugno 2022)dei, uninaspettatamente ed ha lasciato tutti senza fiato dato che si tratta di una lieta gravidanza. I naufraghi si stanno avviando verso la fine del loro percorso in Honduras e chi si trova sull’dall’inizio è davvero stremato.dei-Altranotizia (fonte: Google)Un’edizione dell’deiche Ilary Blasi ha condotto fino a qui in maniera egregia regalando anche momenti molto divertenti al pubblico. Luxuria e Savino sono stati al suo fianco e il trio e stato davvero molto apprezzato. L’ annuncio di una gravidanza èa ciel sereno e ha smosso gli animi dei naufraghi. Sapete di chi si tratta?dei ...

Pubblicità

TgLa7 : E' #CarmineCaputo di Insieme per Ventotene il nuovo sindaco dell'isola pontina: è stato eletto col 55% dei voti (27… - LaVilleNouvelle : RT @JamesLucasIT: Ortigia costituisce la parte più antica della città di Siracusa: il suo nome deriverebbe dal greco antico ortyx che signi… - GiorgioSnaider8 : @Giovanni7769 Non devi bloccarlo. Mandalo all'isola dei famosi e auguragli di restarci a godersi i vaccini. - zazoomblog : Isola dei Famosi “Va in Honduras da lui”: ex fidanzata pronta allo sbarco sorpresa mozzafiato - #Isola #Famosi… - JMorfasso : @gigi52335676 Mandiamola in russia con dibba....e poi all'isola dei fumosi... fatti di nulla... -