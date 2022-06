Isola dei Famosi, Cucolo resta senza vestiti. Lory Del Santo punge: 'Che stia con l'asciugamano...' (Di sabato 18 giugno 2022) Al sito Biccy.it, ha dichiarato che non spedirà alcun vestito. 'La notizia è vera, ma non ho dettagli. È arrivato e… niente valigia! È stato un'ora e mezzo per fare la denuncia per ritrovare ... Leggi su leggo (Di sabato 18 giugno 2022) Al sito Biccy.it, ha dichiarato che non spedirà alcun vestito. 'La notizia è vera, ma non ho dettagli. È arrivato e… niente valigia! È stato un'ora e mezzo per fare la denuncia per ritrovare ...

Pubblicità

TgLa7 : E' #CarmineCaputo di Insieme per Ventotene il nuovo sindaco dell'isola pontina: è stato eletto col 55% dei voti (27… - instaNewsIT : I concorrenti smascherati #isola - leggoit : Isola dei Famosi, Cucolo resta senza vestiti. Lory Del Santo punge: «Che stia con l’asciugamano...» - Valisi__ : Ma scusate in che senso Marco Cucolo ha perso la valigia in Honduras e Lory non gli vuole portare dei vestiti vedet… - zazoomblog : Isola dei Famosi Lory Del Santo furiosa contro gli autori: “Hanno costretto Marco a lasciare” - #Isola #Famosi… -