Inter, Totti: 'Torna Lukaku? Sposta tanto, fisicamente imbarazzante e adesso Inzaghi...' (Di sabato 18 giugno 2022) Intervistato da Sky, l'ex calciatore della Roma, Francesco Totti, ha espresso la propria opinione in merito al possibile ritorno di Romelu... Leggi su calciomercato (Di sabato 18 giugno 2022)vistato da Sky, l'ex calciatore della Roma, Francesco, ha espresso la propria opinione in merito al possibile ritorno di Romelu...

Pubblicità

mr_kubra : RT @fcin1908it: Totti: 'Lukaku-Inter? Non me l'aspettavo. Sposta tanto, sarà contento Inzaghi' - NotizieInterIt : Totti: 'Lukaku, mai mi sarei aspettato il ritorno all'Inter. Vuole continuare a vincere, Inzaghi sarà contento' @SkySport #notizie #inter - Luxgraph : Totti sorpreso da Lukaku: 'Pensavo andasse in un altro club, ma è tornato dove è stato bene'… - FcInterNewsit : Totti: 'Lukaku, mai mi sarei aspettato il ritorno all'Inter. Vuole continuare a vincere, Inzaghi sarà contento' - internewsit : Totti: «Lukaku ritorna all'Inter? Vuol dire solo una cosa. Dybala, io sincero» - -