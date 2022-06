Inter pensa al dopo Skriniar, per Lukaku si chiude a 10 Milioni (Di sabato 18 giugno 2022) L’Inter è pronta a mettere le mani anche sulle cessioni, dopo la quasi chiusura per Lukaku ecco chi sarà il sostituto di Skriniar PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La società nerazzurra è pronta a chiudere l’affare che porterebbe Romelu Lukaku a vestire ancora una volta la maglia dell’Inter, per oggi è prevista una Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di sabato 18 giugno 2022) L’è pronta a mettere le mani anche sulle cessioni,la quasi chiusura perecco chi sarà il sostituto diPER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La società nerazzurra è pronta are l’affare che porterebbe Romelua vestire ancora una volta la maglia dell’, per oggi è prevista una Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

capuanogio : Per rifare l’attacco la #Juventus pensa anche a #Dzeko, fuori dai piani #Inter e con uno stipendio troppo pesante.… - esjewehlhkntl : RT @c4oscalmo: 3) pensa twittare sull’inter alle 8.30 di sabato mattina a voi - n_emi_official : RT @capuanogio: Per rifare l’attacco la #Juventus pensa anche a #Dzeko, fuori dai piani #Inter e con uno stipendio troppo pesante. Sarebbe… - Vittoriog82 : RT @flazzeroni29: Che ci fossero tutte queste considerazioni dietro alla #Superlega ? O pensa che #Juve, #Inter e #Milan possano recuperare… - pino_nostro : RT @pino_nostro: @PierinoSuperTru @Inter Ma dico, prima di scrivere un post su un argomento che NON conosce, se uno ha più di 20 anni, di s… -