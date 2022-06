Inter, Di Marzio: “Segnali di apertura da parte del Chelsea per Lukaku” (Di sabato 18 giugno 2022) Inter DI Marzio Lukaku – Gianluca Di Marzio, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, parlando di Romelu Lukaku. Ecco quanto affermato. “Oltre all’incontro in giornata con gli agenti di Asllani, rimane attivo il mercato dell’Inter anche sul fronte Lukaku. Non c’è ancora stato il secondo contatto con il Chelsea per l’attaccante belga. Meeting, che rimane comunque imminente, non si è ancora svolto per questioni riguardanti gli inglesi, e più nello specifico il nuovo proprietario Todd Boehly, impegnato in un lungo viaggio. L’imprenditore statunitense ha comunque cominciato a lavorare alla proposta da presentare all’Inter. Sembra che la richiesta economica del ... Leggi su seriea24 (Di sabato 18 giugno 2022)DI– Gianluca Di, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, parlando di Romelu. Ecco quanto affermato. “Oltre all’incontro in giornata con gli agenti di Asllani, rimane attivo il mercato dell’anche sul fronte. Non c’è ancora stato il secondo contatto con ilper l’attaccante belga. Meeting, che rimane comunque imminente, non si è ancora svolto per questioni riguardanti gli inglesi, e più nello specifico il nuovo proprietario Todd Boehly, impegnato in un lungo viaggio. L’imprenditore statunitense ha comunque cominciato a lavorare alla proposta da presentare all’. Sembra che la richiesta economica del ...

