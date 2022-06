Insonnia in estate: ecco i trucchi per prender sonno (Di sabato 18 giugno 2022) L’estate porta con sé moltissime cose belle, ma spesso un problema non va sottovalutato, bensì superato. Stiamo parlando dell’Insonnia, una condizione che, con la bella stagione, si fa ancora di più sentire: ecco cosa fare… Soffri anche tu di Insonnia soprattutto in estate? ecco, si sapeva! Non sei l’unico, infatti questa è una condizione molto diffusa. A causarla maggiormente proprio l’aumento delle temperature e altri fastidi, come le zanzare che ci ronzano mentre cerchiamo di prendere sonno, ad esempio.. - curiosauro.itUna condizione che deve essere superata Più di nove milioni di italiani soffrono di Insonnia, Una condizione spesso davvero limitante. Non dormire durante la notte rende stanchi e poco attivi e atti alla vita durante ... Leggi su curiosauro (Di sabato 18 giugno 2022) L’porta con sé moltissime cose belle, ma spesso un problema non va sottovalutato, bensì superato. Stiamo parlando dell’, una condizione che, con la bella stagione, si fa ancora di più sentire:cosa fare… Soffri anche tu disoprattutto in, si sapeva! Non sei l’unico, infatti questa è una condizione molto diffusa. A causarla maggiormente proprio l’aumento delle temperature e altri fastidi, come le zanzare che ci ronzano mentre cerchiamo di, ad esempio.. - curiosauro.itUna condizione che deve essere superata Più di nove milioni di italiani soffrono di, Una condizione spesso davvero limitante. Non dormire durante la notte rende stanchi e poco attivi e atti alla vita durante ...

Pubblicità

erredantes : La cosa peggiore dell'insonnia in estate è che ho la finestra spalancata e quindi percepisco ogni minimo rumore e o… - xnshite : l'estate fa cagare se soffri di insonnia e allergia - milleepianeti : insonnia d'estate causa caldo <<< - BensonGuitar : Non è che soffra di insonnia per il caldo, è che in queste giornate bisognerebbe vivere la notte per goderne il fre… - IOdonna : Difficoltà a dormire bene in estate? Da Dorelan Research le pillole per riposare bene e i consigli della Dottoressa… -