Inondazioni in Bangladesh e India, almeno 41 vittime (Di sabato 18 giugno 2022) Sono almeno 41 le vittime delle Inondazioni dovute alle piogge monsoniche in India e Bangladesh. Lo riferiscono le autorità. Le scuole sono state trasformate in rifugi di emergenza per ospitare le ...

Sono almeno 41 le vittime delle inondazioni dovute alle piogge monsoniche in India e Bangladesh. Lo riferiscono le autorità. Le scuole sono state trasformate in rifugi di emergenza per ospitare le persone nei villaggi che sono stati ... I monsoni investono Bangladesh e India, almeno 41 morti per le inondazioni Il fiume Brahmaputra esonda e allaga tremila villaggi Sono almeno 41 le vittime tra India e Bangladesh a causa delle inondazioni provocate dalle piogge monsoniche di queste ore.