Inondazioni in Bangladesh e India, almeno 41 morti (Di sabato 18 giugno 2022) Sono almeno 41 le vittime delle Inondazioni dovute alle piogge monsoniche in India e Bangladesh, hanno riferito le autorita'. Le scuole sono state trasformate in rifugi di emergenza per ospitare le ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 18 giugno 2022) Sono41 le vittime delledovute alle piogge monsoniche in, hanno riferito le autorita'. Le scuole sono state trasformate in rifugi di emergenza per ospitare le ...

Pubblicità

GiaPettinelli : Inondazioni in Bangladesh e India, almeno 41 vittime - Asia - ANSA - infooggi : Inondazioni in Bangladesh e India, almeno 41 vittime | InfoOggi - lindipende : #Piogge monsoniche in #India e Bangladesh: almeno 41 morti Sono almeno 41 le persone che hanno perso la vita a cau… - augusto_amato : Inondazioni in Bangladesh e India, almeno 41 vittime - Mondo - ANSA - cjmimun : Inondazioni in Bangladesh e India, almeno 41 vittime -