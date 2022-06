(Di sabato 18 giugno 2022) Roma, 18 giu. (Adnkronos) - Nel 1° trimestre nell'l'inflazione(+8,1% a maggio), rischiando di frenare i consumi. E'dai prezzi energetici, che hanno colpito in misura differenziata i diversi paesi: meno in Francia (+5,8% l'inflazione), più in Italia (+6,8%), ai massimi in Germania e Spagna (+8,7% e +8,5%). La core inflation resta più contenuta (+3,8%), specie in Italia (+2,7%), ma è comunque elevata, segno che i rincari di energia e alimentari si stanno lentamente trasferendo sugli altri beni. E' quanto scrive il Centro Studinella Congiuntura flash di giugno.

Pubblicità

ConfindustriaLe : RT @Confindustria: #CongiunturaFlash | L'andamento del #PIL italiano nel 2° trimestre 2022 è molto debole. Proseguono i #rincari delle comm… - Confindustria : #CongiunturaFlash | L'andamento del #PIL italiano nel 2° trimestre 2022 è molto debole. Proseguono i #rincari delle… - Marco_17_17_17 : @maloeducata @N1926NA Ringraziamo: Liberisti Euristi PD sindacati confindustria e aggini Euro fino all'altro ieri =… - PaulusAracnea : RT @CremaschiG: “Finora tutto bene.. diceva quello che precipitava dall’alto di un palazzo dopo ogni piano” Citazione da “I magnifici sette… - robertoluciani6 : RT @CremaschiG: “Finora tutto bene.. diceva quello che precipitava dall’alto di un palazzo dopo ogni piano” Citazione da “I magnifici sette… -

Il Sannio Quotidiano

Senza contare le inevitabili ripercussioni anche sulla curva dell', che potrebbe arrivare al 7,8%. Secondo una stima del Centro Studi, l'impatto dello stop totale di gas ...... riferendosi all'aumento dell'e alla crisi energetica. Il leader del Cremlino ha stimato ... Tra tutti spiccano Alfredo Gozzi (direttore generale diRussia) e Vincenzo Trani (... **Inflazione: Confindustria, in Eurozona continua a salire trainata da energia** Roma, 18 giu. (Adnkronos) – L’export italiano resta in aumento in aprile (+1,5% in valore; +1,8% extra-Ue), sostenuto dalla crescita dei prezzi. Ciò è sintesi di dinamiche molto eterogenee per mercati ...Roma, 18 giu. (Adnkronos) – La fiducia delle imprese manifatturiere (109,3 a maggio, da 109,9) è in costante diminuzione da novembre. A ciò si affianca un progressivo deterioramento degli ordini. L’in ...