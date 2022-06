Infantino sui Mondiali 2026 | 'Più grandi di USA '94 | tre paesi saranno investiti dalla gioia' VIDEO

(Di sabato 18 giugno 2022) Ecco alcune dichiarazioni di Gianni, numero uno della FIFA, in relazione aidi calcio in programma nelin USA, Messico...

Pubblicità

infoitsport : Gianni Infantino sui Mondiali 2026 in Stati Uniti, Messico e Canada: 'Ogni partita sarà un Super Bowl' -

Ecco le parole del Presidente della Fifa, Giovanni: 'Il nostro dovere è proteggere il ... Purtroppo si sta sviluppando una tendenza in cui una percentuale di postcanali social diretti a ...Novità Intanto però lo stessoha approfittato dell'appuntamento con le due ultime partite ... Certezze minoricosti degli affitti degli appartamenti: "Attendiamo indicazioni dalla Fifa, ...MONDIALI - Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha presentato il Mondiale 2026 in conferenza stampa. L'evento farà tappa in tre Paesi diversi, tra USA, Mes ...Roaignano, 16 giugno 2022 - Quattro navette durante l’estate per andare al mare senza utilizzare la macchina. Grazie ai mezzi di Autolinee Toscane e all’accordo con Tirrenica Mobilità, nei mesi di giu ...