India e Bangladesh travolti dalle piogge monsoniche. Almeno 41 i morti

Pubblicità

cjmimun : Inondazioni in Bangladesh e India, almeno 41 vittime - Piergiulio58 : Alluvioni in India e Bangladesh, almeno 18 morti: “Volume senza precedenti”. - zazoomblog : Inondazioni India e Bangladesh : 18 morti - TelevideoRai101 : Inondazioni India e Bangladesh,18 morti - paolovarsi1 : Sara Cunial l’unica a votare contro la dittatura OMS di Bill Gates, ribattezzata “Lotta al Cancro”… -

RaiNews

Sono almeno 41 le vittime delle inondazioni dovute alle piogge monsoniche in, hanno riferito le autorità. Le scuole sono state trasformate in rifugi di emergenza per ospitare le persone nei villaggi che sono stati sommersi in poche ore dall'acqua alta.Sono almeno 41 le vittime delle inondazioni dovute alle piogge monsoniche in, hanno riferito le autorità. Le scuole sono state trasformate in rifugi di emergenza per ospitare le persone nei villaggi che sono stati sommersi in poche ore dall'acqua alta. I ... 18 morti in India e Bangladesh per le alluvioni Tragedia in Bangladesh per le piogge monsoniche: “La regione di Sylhet è tra le più colpite, con gran parte dell'area senza elettricità e accesso a Internet" ...Almeno 25 persone sono morte a causa delle piogge monsoniche in Bangladesh. I fulmini che accompagnano le piogge di eccezionale intensità hanno ucciso 21 persone, mentre altre quattro sono morte a cau ...