«Indegna, vomitevole, disumana», vergogna Kasia Smutniak: sui social insulti virulenti contro la Meloni (Di sabato 18 giugno 2022) A lume di naso quello che è arrivato via social da Kasia Smutniak è il florilegio di insulti più grave e inaccettabile di tutti. L’attrice, ex compagna di Pietro Taricone, solitamente legata a un’immagine pacata, di giovane donna timida e facile all’imbarazzo – fino al limite dell’impacciato – stavolta tira fuori artigli e lingua biforcuta e messo mano alla tastiera del computer si scaglia in una serie di offese oltraggiose che trasudano veleno e bile. Una sequela interminabile di aggettivi truci che ci vergogniamo (per lei) persino a riportare per iscritto. Ma che la protagonista dei film di Ozpetek non ha avuto remore ad inanellare, corredando alla didascalia feroce con il video di una parte dell’intervento di Giorgia Meloni a Marbella, dal palco di Vox. Immagini, contenuti e parole di quella ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 18 giugno 2022) A lume di naso quello che è arrivato viadaè il florilegio dipiù grave e inaccettabile di tutti. L’attrice, ex compagna di Pietro Taricone, solitamente legata a un’immagine pacata, di giovane donna timida e facile all’imbarazzo – fino al limite dell’impacciato – stavolta tira fuori artigli e lingua biforcuta e messo mano alla tastiera del computer si scaglia in una serie di offese oltraggiose che trasudano veleno e bile. Una sequela interminabile di aggettivi truci che ci vergogniamo (per lei) persino a riportare per iscritto. Ma che la protagonista dei film di Ozpetek non ha avuto remore ad inanellare, corredando alla didascalia feroce con il video di una parte dell’intervento di Giorgiaa Marbella, dal palco di Vox. Immagini, contenuti e parole di quella ...

