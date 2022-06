Incendio Malagrotta | parlano i Vigili del Fuoco | ‘Abbiamo pochi mezzi e poco personale’

(Di sabato 18 giugno 2022) Hanno fatto il possibile idel, quelli che sono intervenuti per domare le fiamme e l’divampato nell‘impianto di. Hanno lavorato giorno e notte e sono stati oltre 50 gli uomini impegnati per bonificare e mettere in sicurezza l’intera area, lì dove ilaveva avvolto due capannoni adibiti al trattamento di plastica e carta. E ora sono proprio loro, i ‘protagonisti’ e gli ‘eroi’ a parlare perché è da tempo che, come FP CGIL VVF di Roma, denunciamo ai vertici del Dipartimento e del Corpo Nazionale la carenza di personale e dinella Capitale. Ora che la ‘stagione’ degli incendi è iniziata la situazione si fa ancora più drammatica e rischiosa.e la ‘denuncia’ deidel ...

Roma, 17 giugno 2022 Continuano le operazioni di spegnimento dell'della discarica dia Roma. Ecco il lavoro dei Vigili del Fuoco e l'interno del sito andato in fiamme. / Vigilfuoco TvL'al Tmb2 di, divampato alle 17:48 di mercoledì 15 giugno, è il terzo, in pochi anni, che si ripercuote direttamente sul precario ciclo dei rifiuti romani. Nel 2018 toccò al Tmb ...Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha firmato la nuova ordinanza che proroga per altre 48 ore le disposizioni precauzionali dopo l'incendio all'impianto di Malagrotta. Per un raggio di 6 chilometri ...Continua la conta dei danni (e delle conseguenze) dopo l’incendio devastante che ha interessato l’impianto di Malagrotta. Tra allarme diossina, valori dell’inquinamento in leggero aumento (ma sempre s ...