Incendio Malagrotta | nuova ordinanza | ecco cosa non fare nel raggio di 6 km | i divieti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 18 giugno 2022) Continua la conta dei danni (e delle conseguenze) dopo l’devastante che ha interessato l’impianto di. Tra allarme diossina, valori dell’inquinamento in leggero aumento (ma sempre sotto i limiti di riferimento) ed emergenza rifiuti, il Sindaco di Roma ha emesso ieri una. Un nuovo documento, che in realtà ha ben poco di diverso dal primo: anche in questo, infatti, è stata riconfermata la disposizione alla sospensione di alcune attività. Niente scuole e divieto di pascolo (e non solo) dopo l’diCon la, pubblicata venerdì 17 giugno, il Sindaco Gualtieri ha confermato la disposizione alla sospensione delle attività scolastiche, ricreative, sportive, oltre ad alcuni ...