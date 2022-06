Inarrestabile Berrettini: è di nuovo in finale al Queen’s (alle 14.30 in tv) (Di sabato 18 giugno 2022) Nell’ATP 500 sui prati inglesi in semifinale Matteo, seconda testa di serie, liquida in due set l’olandese van de Zandschulp. Domenica affronterà il serbo Krajinovic. Torneo live su SuperTennis Leggi su federtennis (Di sabato 18 giugno 2022) Nell’ATP 500 sui prati inglesi in semiMatteo, seconda testa di serie, liquida in due set l’olandese van de Zandschulp. Domenica affronterà il serbo Krajinovic. Torneo live su SuperTennis

Pubblicità

sportface2016 : #cinchChampionship | #Berrettini inarrestabile: #VanDeZandschulp ko, è (ancora) finale al #Queens - Sport_Fair : Matteo #Berrettini è inarrestabile: l'italiano supera Van De Zandschulp e vola in finale al #Queens - solounastella : RT @NandoArm8: INARRESTABILE! 7 su 7 dal rientro in campo, seconda semifinale consecutiva dal suo rientro in campo. Semplicemente Matteo… - solounastella : RT @Sport_Fair: #Berrettini non si ferma più! Paul ko in due set L'azzurro in semifinale nel #cinchChampionships - Sport_Fair : #Berrettini non si ferma più! Paul ko in due set L'azzurro in semifinale nel #cinchChampionships -