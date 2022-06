In Sicilia verso le Regionali, acque agitate nel Pd. Rubino: non c’è percorso unitario (Di sabato 18 giugno 2022) "In queste settimane abbiamo assistito alle decisioni assunte dal segretario regionale Barbagallo in merito al percorso per la selezione del candidato presidente senza interferire nel delicato lavoro politico che si stava compiendo. Pur tuttavia abbiamo più volte manifestato le nostre perplessità e al contempo la necessità di avviare un percorso unitario dentro il partito Siciliano, percorso che ad oggi non c'è". Così Antonio Rubino coordinatore regionale di Left Wing. "Restiamo convinti che per vincere la sfida in Sicilia sia necessario che il Pd si presenti compatto e unito e che i nodi di natura politica che abbiamo posto al segretario regionale siano affrontati il prima possibile. In tal senso le affermazioni di Barbagallo, che parlano di un partito coeso, non solo ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 18 giugno 2022) "In queste settimane abbiamo assistito alle decisioni assunte dal segretario regionale Barbagallo in merito alper la selezione del candidato presidente senza interferire nel delicato lavoro politico che si stava compiendo. Pur tuttavia abbiamo più volte manifestato le nostre perplessità e al contempo la necessità di avviare undentro il partitono,che ad oggi non c'è". Così Antoniocoordinatore regionale di Left Wing. "Restiamo convinti che per vincere la sfida insia necessario che il Pd si presenti compatto e unito e che i nodi di natura politica che abbiamo posto al segretario regionale siano affrontati il prima possibile. In tal senso le affermazioni di Barbagallo, che parlano di un partito coeso, non solo ...

