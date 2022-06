In Argentina sono sicuri: Vidal vuole il Boca Juniors (Di sabato 18 giugno 2022) Tramontata l'opzione Colo Colo per tornare in Cile, lasciata in sospeso quella qatariota dell'Al Rayyan e registrate le difficoltà per trasferirsi al Flamengo, Arturo Vidal prova ad aprire un nuovo ... Leggi su gazzetta (Di sabato 18 giugno 2022) Tramontata l'opzione Colo Colo per tornare in Cile, lasciata in sospeso quella qatariota dell'Al Rayyan e registrate le difficoltà per trasferirsi al Flamengo, Arturoprova ad aprire un nuovo ...

Pubblicità

x_Ste98 : @jackpoolista e cosa avrebbe fatto di così speciale? sono andato a vedere le statistiche, Rebic in 3 anni di Serie… - ijaimepicon : RT @Gazzetta_it: In Argentina sono sicuri: Vidal vuole il Boca Juniors #calciomercato - sportli26181512 : In Argentina sono sicuri: Vidal vuole il Boca Juniors: In Argentina sono sicuri: Vidal vuole il Boca Juniors Il cil… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: In Argentina sono sicuri: Vidal vuole il Boca Juniors #calciomercato - Gazzetta_it : In Argentina sono sicuri: Vidal vuole il Boca Juniors #calciomercato -