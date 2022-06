Imprenditrice italiana arrestata a Zanzibar col marito, dal resort da sogno al carcere duro. L’appello del fratello: «Li hanno incastrati» (Di sabato 18 giugno 2022) Francesca Scalfari a Zanzibar, in Tanziania, aveva realizzato i suoi sogni. Una famiglia e una casa trasformata in uno stupendo resort . Cresciuta tra Lombardia e Calabria, ha trascorso gli ultimi 20 anni della sua vita su uno degli arcipelaghi più belli al mondo. Poi è arrivato l’inferno: pochi giorni fa la donna è stata arrestata insieme a suo marito Simon Wood, ingegnere britannico di Preston, con l’accusa di riciclaggio. «Li vogliono incastrare. Per questo capo d’accusa a Zanzibar non è previsto il rilascio su cauzione», denuncia al Corriere Marco Scalfari, il fratello di Francesca, atterrato sull’isola pochi giorni fa. «Lei si trova in cella con altre sei donne, lui in uno stanzone con 200 uomini, molti sono criminali, gli hanno pure rasato i capelli e tolto ... Leggi su open.online (Di sabato 18 giugno 2022) Francesca Scalfari a, in Tanziania, aveva realizzato i suoi sogni. Una famiglia e una casa trasformata in uno stupendo. Cresciuta tra Lombardia e Calabria, ha trascorso gli ultimi 20 anni della sua vita su uno degli arcipelaghi più belli al mondo. Poi è arrivato l’inferno: pochi giorni fa la donna è statainsieme a suoSimon Wood, ingegnere britannico di Preston, con l’accusa di riciclaggio. «Li vogliono incastrare. Per questo capo d’accusa anon è previsto il rilascio su cauzione», denuncia al Corriere Marco Scalfari, ildi Francesca, atterrato sull’isola pochi giorni fa. «Lei si trova in cella con altre sei donne, lui in uno stanzone con 200 uomini, molti sono criminali, glipure rasato i capelli e tolto ...

