Impazzite per il Samsung Galaxy Watch 4? Adesso potete regalarvelo (Di sabato 18 giugno 2022) Quest’oggi, sabato 18 giugno, qualora foste alla ricerca di uno smartWatch del marchio Samsung, ottimo per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo, allora non fatevi scappare il fantastico Samsung Galaxy Watch 4 con cassa da 44mm e nella versione italiana. Il prodotto èsuper offerta su Amazon allo straordinario prezzo di 155 euro (invece di 299 euro di listino) e nella colorazione Verde (Green), con uno sconto pari al 48% che non va fatto assolutamente scappare. Il wearable è venduto e spedito da terzi, la disponibilità è immediata e lo riceverete a casa tra il 22 ed il 24 giugno. Se siete curiosi di scoprire qualche dettaglio tecnico in più, andiamo a scoprirlo insieme. Il Samsung Galaxy Watch 4 (44mm) rappresenta l’orologio perfetto che vi ... Leggi su optimagazine (Di sabato 18 giugno 2022) Quest’oggi, sabato 18 giugno, qualora foste alla ricerca di uno smartdel marchio, ottimo per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo, allora non fatevi scappare il fantastico4 con cassa da 44mm e nella versione italiana. Il prodotto èsuper offerta su Amazon allo straordinario prezzo di 155 euro (invece di 299 euro di listino) e nella colorazione Verde (Green), con uno sconto pari al 48% che non va fatto assolutamente scappare. Il wearable è venduto e spedito da terzi, la disponibilità è immediata e lo riceverete a casa tra il 22 ed il 24 giugno. Se siete curiosi di scoprire qualche dettaglio tecnico in più, andiamo a scoprirlo insieme. Il4 (44mm) rappresenta l’orologio perfetto che vi ...

Pubblicità

yoohsbica : sto per fare un buco qua a lavoro queste sono IMPAZZITE per favore rinchiudete yoohyeon ma chi l’ha vestita così ????? - JUSTFVR3NDS : la cosa divertente è che se avessimo detto che stava lì per chri non sarebbe successo nulla ma voi L non lo potete… - belcaratteree : Tutte impazzite per luigi #battitilive - Lucky120904 : Le frecce di Engstrom sembrano trottole impazzite per quanto girano????#dazn180 - las3rman : @Lucafale Come formiche impazzite per il caldo, si muovono rapidamente per non scottarsi le zampe. -