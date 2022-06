Il video di Vanessa Incontrada al concerto di Gigi D’Alessio: Napoli le dedica “Sei bellissima” (Di sabato 18 giugno 2022) Recentemente avevano fatto discutere alcune foto di Vanessa Incontrada pubblicate dal settimanale Nuovo, che la ritraevano in una forma fisica generosa. Immagini che in molti hanno criticato, considerandole un caso di bodyshaming, ma che le sono costate insulti da parte di alcuni utenti sui social. In occasione del concerto per i 30 anni di carriera di Gigi D’Alessio, alcuni fan hanno voluto dimostrare alla conduttrice e attrice di origini spagnole l’affetto che provano per lei. Vi raccomandiamo... La risposta "velata" di Vanessa Incontrada al bodyshaming mediatico e social Vanessa Incontrada è salita sul palco del concerto in diretta su Rai 1 da piazza ... Leggi su diredonna (Di sabato 18 giugno 2022) Recentemente avevano fatto discutere alcune foto dipubblicate dal settimanale Nuovo, che la ritraevano in una forma fisica generosa. Immagini che in molti hanno criticato, considerandole un caso di bodyshaming, ma che le sono costate insulti da parte di alcuni utenti sui social. In occasione delper i 30 anni di carriera di, alcuni fan hanno voluto dimostrare alla conduttrice e attrice di origini spagnole l’affetto che provano per lei. Vi raccomandiamo... La risposta "velata" dial bodyshaming mediatico e socialè salita sul palco delin diretta su Rai 1 da piazza ...

