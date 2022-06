Il video di Vanessa Incontrada al concerto di Gigi D’Alessio: Napoli le dedica “Sei bellissima” (Di sabato 18 giugno 2022) La conduttrice è nel mirino delle critiche social a causa di alcune foto pubblicate dal settimanale Nuovo e da molti ritenute un caso di bodyshaming. A piazza del plebiscito, I fan le hanno dimostrato tutto l'affetto che provano per lei. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di sabato 18 giugno 2022) La conduttrice è nel mirino delle critiche social a causa di alcune foto pubblicate dal settimanale Nuovo e da molti ritenute un caso di bodyshaming. A piazza del plebiscito, I fan le hanno dimostrato tutto l'affetto che provano per lei. L'articolo proviene da DireDonna.

repubblica : 'Sei bellissima', il pubblico di Napoli canta in coro a Vanessa Incontrada contro il body shaming - ASRomaFemminile : 4 anni, tante emozioni e un calcio di rigore per sempre nella nostra storia. Grazie di tutto Vanessa, in bocca al… - Tullia01 : RT @repubblica: 'Sei bellissima', il pubblico di Napoli canta in coro a Vanessa Incontrada contro il body shaming - lmj_vanessa : Su tiktok ho solo video del concerto di Olivia Rodrigo a Milano ?? - Maria15112786 : Napoli, il pubblico canta 'Sei bellissima' a Vanessa Incontrada durante lo show di Gigi D'Alessio -