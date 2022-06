Il sindaco di Kiev: 'Negoziati di pace quando l'ultimo soldato russo avrà lasciato il paese' (Di sabato 18 giugno 2022) Guerra in Ucraina , la pace è ancora lontana: il sindaco di Kiev , Vitali Klitschko , ha detto alla Bbc che i Negoziati di pace con Mosca saranno possibili solo quando "l'ultimo soldato russo avrà ... Leggi su globalist (Di sabato 18 giugno 2022) Guerra in Ucraina , laè ancora lontana: ildi, Vitali Klitschko , ha detto alla Bbc che idicon Mosca saranno possibili solo"l'...

Pubblicità

La7tv : #tagada Klitschko (sindaco di Kiev): 'Il nostro futuro è nella famiglia europea, non vogliamo tornare nell'Unione s… - maaniballi : RT @La7tv: #tagada Klitschko (sindaco di Kiev): 'Il nostro futuro è nella famiglia europea, non vogliamo tornare nell'Unione sovietica' htt… - LyudmylaShkola : RT @assurdistan: Sindaco di Kiev: Mito. Poi Sappino dovrebbe andare a trovarlo di persona, cosí puó prendersi anche il resto della spiega… - ngiocoli : RT @assurdistan: Sindaco di Kiev: Mito. Poi Sappino dovrebbe andare a trovarlo di persona, cosí puó prendersi anche il resto della spiega… - SignorAldo : RT @La7tv: #tagada Klitschko (sindaco di Kiev): 'Il nostro futuro è nella famiglia europea, non vogliamo tornare nell'Unione sovietica' htt… -