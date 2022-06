‘Il silenzio è mafia’: aderiamo al Manifesto della legalità (Di sabato 18 giugno 2022) La Rete #NoBavaglio insieme ai giornalisti e alle associazioni dei territori del litorale romano, soprattutto dopo i gravissimi fatti accaduti nei mesi scorsi – ci riferiamo agli arresti per ‘Ndrangheta, ma anche a tutte le altre inchieste che hanno portato a scoprire infiltrazioni mafiose nel territorio – lancia la sottoscrizione del “Manifesto della legalità”. Diritti-Cultura-Giustizia sociale-Lavoro-Libera informazione Questa è la nostra legalità. Rete #NOBAVAGLIO. Purtroppo si assiste sempre più spesso a fenomeni criminali radicati nei territori e al tentativo di offuscare la loro presenza attraverso intimidazioni, querele temerarie e scarsa informazione. L’idea del Manifesto della legalità nasce così dall’esigenza di fare un fronte comune per tutelare i diritti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 18 giugno 2022) La Rete #NoBavaglio insieme ai giornalisti e alle associazioni dei territori del litorale romano, soprattutto dopo i gravissimi fatti accaduti nei mesi scorsi – ci riferiamo agli arresti per ‘Ndrangheta, ma anche a tutte le altre inchieste che hanno portato a scoprire infiltrazioni mafiose nel territorio – lancia la sottoscrizione del “”. Diritti-Cultura-Giustizia sociale-Lavoro-Libera informazione Questa è la nostra. Rete #NOBAVAGLIO. Purtroppo si assiste sempre più spesso a fenomeni criminali radicati nei territori e al tentativo di offuscare la loro presenza attraverso intimidazioni, querele temerarie e scarsa informazione. L’idea delnasce così dall’esigenza di fare un fronte comune per tutelare i diritti ...

