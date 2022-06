Il Real Madrid ha un “piano” in atto per ingaggiare Haaland dal Man City per 150 milioni di euro “entro due anni” (Di sabato 18 giugno 2022) Notizia fresca giunta in redazione: Il Real Madrid “pianifica” di ingaggiare l’attaccante del Manchester City Erling Haaland “entro due estati”, secondo i rapporti. L’attaccante norvegese ha appena concluso il suo passaggio da 51 milioni di sterline all’Etihad dal Borussia Dortmund. “Così tanto, Sadio Mane”, dice il Liverpool. Ma ecco che arriva Darwin Nunez ed è fottutamente figo… Si unisce ai campioni della Premier League dopo un fantastico periodo in Germania. Il 21enne ha segnato 84 gol in 88 presenze con il club della Bundesliga. Con una clausola di 51 milioni di sterline che è diventata attiva nel suo contratto con il Dortmund quest’estate, c’è stato molto interesse, con Real Madrid, ... Leggi su justcalcio (Di sabato 18 giugno 2022) Notizia fresca giunta in redazione: Il“pianifica” dil’attaccante del ManchesterErlingdue estati”, secondo i rapporti. L’attaccante norvegese ha appena concluso il suo passaggio da 51di sterline all’Etihad dal Borussia Dortmund. “Così tanto, Sadio Mane”, dice il Liverpool. Ma ecco che arriva Darwin Nunez ed è fottutamente figo… Si unisce ai campioni della Premier League dopo un fantastico periodo in Germania. Il 21enne ha segnato 84 gol in 88 presenze con il club della Bundesliga. Con una clausola di 51di sterline che è diventata attiva nel suo contrcon il Dortmund quest’estate, c’è stato molto interesse, con, ...

Pubblicità

gippu1 : Che disagio #Donnarumma che imbruttisce a Tiziana Alla per il suo ennesimo errore in disimpegno della stagione. 'Qu… - SkySport : Fiorentina, confermato l'interesse per Jovic: si tratta sull'ingaggio con il Real Madrid #SkySport… - futbolarena : Marcelo, Real Madrid'e veda etti. ???????? - sportmediaset : Fiorentina, tutto su Jovic: il Real apre al prestito, nodo ingaggio #Fiorentina #Jovic - RomainCarrasco : RT @RMadridFrance_: ??Si le Real Madrid vend Asensio, il ira sur Serge Gnabry. (@Ekremkonur??) -