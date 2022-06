Il party di GQ per la Fashion Week di Milano (Di sabato 18 giugno 2022) La Milano Fashion Week è ufficialmente tornata. Quanto ci era mancata, ragazzi: con tutti gli show, gli eventi e le sfilate dei migliori brand del menswear italiano, a cui hanno partecipato le persone meglio vestite del mondo, al diavolo l'ondata di caldo. GQ ha aperto la tre-giorni della moda con una festa sexy a bordo piscina presso lo storico Tennis Club Milano Alberto Bonacossa, dove artisti del calibro di Alessandro Borghi e Ghali si sono divertiti per tutta la notte. Ecco chi c'era. Ghali e Will Welch.jpg Ghali con il global editorial director di GQ Will WelchAdam Baidawi, Head of editorial content di GQ UK, Will Welch e Federico Sarica.jpg Adam Baidawi, Head of editorial content di GQ UK, Will Welch e Federico SaricaFrancesca Ragazzi di Vogue Italia.jpg Francesca Ragazzi, Head of editorial content di Vogue ... Leggi su gqitalia (Di sabato 18 giugno 2022) Laè ufficialmente tornata. Quanto ci era mancata, ragazzi: con tutti gli show, gli eventi e le sfilate dei migliori brand del menswear italiano, a cui hanno partecipato le persone meglio vestite del mondo, al diavolo l'ondata di caldo. GQ ha aperto la tre-giorni della moda con una festa sexy a bordo piscina presso lo storico Tennis ClubAlberto Bonacossa, dove artisti del calibro di Alessandro Borghi e Ghali si sono divertiti per tutta la notte. Ecco chi c'era. Ghali e Will Welch.jpg Ghali con il global editorial director di GQ Will WelchAdam Baidawi, Head of editorial content di GQ UK, Will Welch e Federico Sarica.jpg Adam Baidawi, Head of editorial content di GQ UK, Will Welch e Federico SaricaFrancesca Ragazzi di Vogue Italia.jpg Francesca Ragazzi, Head of editorial content di Vogue ...

gue55whoo : RT @InspirationSNSD: 220618 | (info) Party delle SNSD è stata selezionata come canzone per l'ending stage al Dream Concert 2022 ? ©?soonky… - ADAM05081 : RT @marco73rm: Corona vuole combattere per l'Ucraina...ha visto la roba buona di Zelensky e se vole uni al party!???????????????? - DemetsButtrfly : RT @GiselleDuchen: @VannaiolaGabry Ridicola l'ipocrisia di chi sta dicendo che hanno fatto bene ad andare separati al party e stare distant… - zecchifrancesco : RT @CremaschiG: Ecco la #Russia di #Putin che arresta un dissidente dì più di 90 anni , Vergogna.. No è la #GranBretagna di #Johnson party… - sunday_ky : RT @CremaschiG: Ecco la #Russia di #Putin che arresta un dissidente dì più di 90 anni , Vergogna.. No è la #GranBretagna di #Johnson party… -