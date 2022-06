Il Palermo di Mansour nel segno della continuità. Gardini è l'unica novità? (Di sabato 18 giugno 2022) Nuova era, ma con il team che ha portato il Palermo in Serie B. Il City Football Group si sta muovendo in questa direzione e la prossima settimana, in attesa dell'annuncio della firma prevista per l'1 ... Leggi su gazzetta (Di sabato 18 giugno 2022) Nuova era, ma con il team che ha portato ilin Serie B. Il City Football Group si sta muovendo in questa direzione e la prossima settimana, in attesa dell'annunciofirma prevista per l'1 ...

Pubblicità

sportli26181512 : Il Palermo di Mansour nel segno della continuità. Gardini è l’unica novità?: Il Palermo di Mansour nel segno della… - Gazzetta_it : Il Palermo di Mansour nel segno della continuità. Gardini è l’unica novità? #SerieB - ilpodsport : #Calcio Palermo, una cosa mai vista. Ecco i piani di Mansour e City Group: obiettivo Serie A #ilpodsport - fabbianorozzang : RT @_avvocato: Non capisco quale senso abbia per l’Inter comprare Lukaku e Dybala quando sa che il Palermo dello Sceicco Mansour a breve sa… - _avvocato : Non capisco quale senso abbia per l’Inter comprare Lukaku e Dybala quando sa che il Palermo dello Sceicco Mansour a… -