Il nodo 'nuove armi all'Ucraina' che agita la maggioranza (Di sabato 18 giugno 2022) AGI - Confronto nella maggioranza e con il governo sul testo della risoluzione che sarà votata in Parlamento martedì e mercoledì, dopo le comunicazioni del premier Mario Draghi in vista del Consiglio Ue del 23 e 24 giugno. A dividere le forze che sostengono l'esecutivo è ancora il nodo del possibile nuovo invio di armi all'Ucraina. Punto su cui restanto i distinguo di Lega e 5 stelle. Il Movimento, dilaniato al suo interno dopo il calo di consensi registrato alle amministrative, insiste sulla necessità che la linea del governo viri decisamente verso una de-escalation militare. Anche il partito di via Bellerio ha espresso distinguo, ma senza spingersi fino all'ipotesi di uno strappo. Strappo che, invece, nella maggioranza si teme possa arrivare dai pentastellati o, almeno, da una parte dei 5 stelle, ... Leggi su agi (Di sabato 18 giugno 2022) AGI - Confronto nellae con il governo sul testo della risoluzione che sarà votata in Parlamento martedì e mercoledì, dopo le comunicazioni del premier Mario Draghi in vista del Consiglio Ue del 23 e 24 giugno. A dividere le forze che sostengono l'esecutivo è ancora ildel possibile nuovo invio diall'. Punto su cui restanto i distinguo di Lega e 5 stelle. Il Movimento, dilaniato al suo interno dopo il calo di consensi registrato alle amministrative, insiste sulla necessità che la linea del governo viri decisamente verso una de-escalation militare. Anche il partito di via Bellerio ha espresso distinguo, ma senza spingersi fino all'ipotesi di uno strappo. Strappo che, invece, nellasi teme possa arrivare dai pentastellati o, almeno, da una parte dei 5 stelle, ...

Pubblicità

fisco24_info : Il nodo 'nuove armi all'Ucraina' che agita la maggioranza: AGI - Confronto nella maggioranza e con il governo sul t… - rbrtptgn : @scarasbratti ho delle obiezioni: prima di tutto come hai potuto non cantare nodo alla gola ad andria, come. Poi, l… - AnnaRagosta : RT @Open_gol: Il governo al lavoro per le nuove norme in arrivo a luglio. Sconti per le tasse sul lavoro, le accise e il conto energetico.… - Dome689 : RT @Open_gol: Il governo al lavoro per le nuove norme in arrivo a luglio. Sconti per le tasse sul lavoro, le accise e il conto energetico.… - an12frnc : @vaticannews_it Il diario che lessi con un nodo in gola, da far leggere alle nuove generazioni -