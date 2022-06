Il momento in cui Piazza Plebiscito canta “Sei bellissima” per Vanessa Incontrada | VIDEO (Di sabato 18 giugno 2022) Vanessa Incontrada “Sei bellissima”: la conduttrice non poteva ricevere un’accoglienza più calorosa ieri sera come ospite di Gigi D’Alessio; il pubblico presente al concerto a Napoli, in Piazza Plebiscito ha sottolineato il suo ingresso sul palco con quelle due parole che dicono tutto dopo tanti giorni di polemiche inutili su una foto. Vanessa Incontrada, “Sei bellissima”: il coro del pubblico di Napoli al concerto di Gigi D’Alessio VIDEO #VanessaIncontrada che bella #GigiUnoComeTe pic.twitter.com/xeButTjTiW — Oppini 7 Gold (@ImemediOppini1) June 17, 2022 L’abbraccio a Vanessa Incontrada, quel “Sei bellissima” durante ‘Uno come te’, lo show di Rai1 ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022)“Sei”: la conduttrice non poteva ricevere un’accoglienza più calorosa ieri sera come ospite di Gigi D’Alessio; il pubblico presente al concerto a Napoli, inha sottolineato il suo ingresso sul palco con quelle due parole che dicono tutto dopo tanti giorni di polemiche inutili su una foto., “Sei”: il coro del pubblico di Napoli al concerto di Gigi D’Alessioche bella #GigiUnoComeTe pic.twitter.com/xeButTjTiW — Oppini 7 Gold (@ImemediOppini1) June 17, 2022 L’abbraccio a, quel “Sei” durante ‘Uno come te’, lo show di Rai1 ...

