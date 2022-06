(Di sabato 18 giugno 2022) La guerraRussia va oltre l'Ucraina: "Materie prime al posto delle valute, l'ordine mondiale sarà ribaltato". Il leader del Cremlino dal Forum di San Pietroburgo politicizza la strategia economica annunciata da Miller: "Potenza militare, cibo e ed energia: Bretton Woods 2 è finita. Game over per l'Occidente"

Pubblicità

zazoomblog : Putin e Zelensky si baciano a Torino: il manifesto che stende un’utopia sulla guerra - #Putin #Zelensky #baciano… - Luce_news : Putin e Zelensky si baciano a Torino: il manifesto che stende un’utopia sulla guerra - attilasarti : RT @StefanoPutinati: Pensavo la legge del menga. Comunque sarà un ritorno al baratto e pagheranno in orsi, orsini e orsetti. Il Manifest… - FedeScipio : RT @formichenews: Putin ringhia all’Europa. Ma si è chiuso da solo in un recinto Da San Pietroburgo un manifesto d'odio europeo. Ma la pla… - TroveriM : Il Manifesto di Putin, la legge della taiga contro il dominio del dollaro (di C.Paudice) (ovvs) -

desidera con tutta l'anima uscire vincitore dalla folle sfida a braccio di ferro economico, ... l'uomo forte del Cremlino ha soprattutto lanciato ildella sua sfida totale all'...... il panorama è desolante INDAGINI SULLA MAXI - RISSA Perquisizioni in via Bolla a Milano: si cercano armidello street artist Andrea Villa A Torino il bacio Zelensky -come quello tra ...Da dove nasce il deciso appoggio del patriarcato di Mosca all'aggressione dell'Ucraina piuttosto che al sentimento pacifista Le ambiguità - in fondo - si ritrovano già della ...Le sanzioni fanno male. Le sanzioni impongono sacrifici anche a chi le commina, si sa, ma alla Russia stanno facendo male. Da San Pietroburgo, davanti a una platea ridotta e teoricamente amichevole, V ...