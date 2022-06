Il Manchester City ha deciso di allontanarsi dall’accordo di Marc Cucurella dai 50 metri (Di sabato 18 giugno 2022) 2022-06-18 11:54:02 Ecco quanto riportato poco fa: Il Manchester City è pronto ad abbandonare qualsiasi accordo per Marc Cucurella se il Brighton non dovesse abbassare il prezzo richiesto da 50m+, secondo l’Athletic. Pep Guardiola è desideroso di rafforzare il suo lato sinistro, con Benjamin Mendy sospeso in attesa di una causa. Joao Cancelo è stato ammirevole la scorsa stagione, ma avrà bisogno di supporto, mentre il futuro di Oleksandr Zinchenko rimane poco chiaro. Di conseguenza, il giocatore della stagione del Brighton, Marc Cucurella, ha attirato l’attenzione, con il diplomato di La Masia che ha avuto una prima stagione fenomenale in Inghilterra dopo i suoi 20 milioni di sterline allo stadio AMEX dal Getafe 12 mesi fa. Tuttavia, i Seagulls sono sotto pressione per vendere, ... Leggi su justcalcio (Di sabato 18 giugno 2022) 2022-06-18 11:54:02 Ecco quanto riportato poco fa: Ilè pronto ad abbandonare qualsiasi accordo perse il Brighton non dovesse abbassare il prezzo richiesto da 50m+, secondo l’Athletic. Pep Guardiola è desideroso di rafforzare il suo lato sinistro, con Benjamin Mendy sospeso in attesa di una causa. Joao Cancelo è stato ammirevole la scorsa stagione, ma avrà bisogno di supporto, mentre il futuro di Oleksandr Zinchenko rimane poco chiaro. Di conseguenza, il giocatore della stagione del Brighton,, ha attirato l’attenzione, con il diplomato di La Masia che ha avuto una prima stagione fenomenale in Inghilterra dopo i suoi 20 milioni di sterline allo stadio AMEX dal Getafe 12 mesi fa. Tuttavia, i Seagulls sono sotto pressione per vendere, ...

